Киев может спровоцировать очередное обострение конфликта в Донбассе

С чем это связано?

На Украине апелляционный суд в пятницу оставил в силе продление ареста до 7 сентября главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. На заседании он вновь отверг обвинения в госизмене и заявил, что дело против него сфабриковано национальной Службой безопасности по поручению президента и его команды. Сам Владимир Зеленский сегодня прибыл в Донбасс, где представил нового командующего военной операцией против жителей неподконтрольных территорий. Помимо этого, он сменил и главу Генштаба. В ЛНР и ДНР опасаются, что Киев может спровоцировать очередное обострение на линии разграничения.

Эту поездку Зеленского до последнего держали в секрете. В администрации президента уверяли, что если заранее расскажут её детали, то на украинского лидера могут напасть. Впрочем, они явно преувеличили опасность. Зеленский прилетел в Авдеевку в сопровождении большой группы журналистов и чиновников. Здесь на фоне разрушенной башни танка он представил нового главу Объединенных сил в Донбассе. Им стал Александр Павлюк. Он был одним из командиров ВСУ, которые вели бои против мирного населения востока Украины.

Другое назначение украинского президента: также активный участник АТО Сергей Шаптала, он возглавил Генштаб. Зеленский рассчитывает, что после рокировок каждый военнослужащий начнет понимать перспективы дальнейшего развития ВСУ. Какие это перспективы, глава Украины не уточнил. Однако каждый раз после посещения Зеленским ситуация на линии разграничения обостряется, а количество обстрелов населенных пунктов в Донбассе резко возрастает. Только за время перемирия, которое объявили в прошлом году, от снарядов силовиков в ДНР погибли почти 100 человек.

О том, что в Донбассе что-то намечается, и говорит большое число перестановок среди силовиков. Под давлением Запада с поста главы МВД ушел даже Арсен Аваков. Который поддерживал националистические батальоны. Однако Киев не только по-прежнему не выполняет Минские соглашения, притесняет русскоязычное население, но и не даёт работать политикам, которые выступают за мир и равное отношения ко всем национальностям, проживающим на территории страны. Сегодня апелляционный суд оставил без изменений решение о круглосуточном домашнем аресте лидера "Оппозиционной платформы - "За жизнь" Виктора Медведчука до 7 сентября. Ему инкриминируют, что он якобы передавал России секретные данные и вел "антиукраинскую деятельность".

Сам Медведчук заявил, что дело в отношении него сфабриковано СБУ по поручению Зеленского. Атака на политика планировалась ещё при прежнем президенте Порошенко. Очевидно, что этот показательный суд нужен лишь для того, чтобы отвлечь людей от текущих проблем. Экономика в упадке, по-прежнему бесчинствуют националисты. Вот и сейчас у офиса президента столкновения с правоохранителями.

Александр Петров, "ТВ Центр".

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