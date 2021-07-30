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ВОЗ: достижения в борьбе с коронавирусом под угрозой

18:27
  • пятница
  • 30 июля 2021

Инфицирование и смертность растут

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в пятницу заявил, что достижения в борьбе с коронавирусом на планете могут быть утрачены.
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"То, что было с трудом достигнуто, оказалось под угрозой или же утрачено, а системы здравоохранения во многих странах испытывают перегрузку", - приводит слова главы ВОЗ ТАСС.

По словам Гебрейесуса, инфицирование COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80% в пяти из шести регионов ВОЗ. При этом в Африке смертность увеличилась на 80%.

Связано ухудшение, объяснил гендиректор организации, с ненадлежащим применением мер в сфере здравоохранения и увеличением мобильности и контактов.

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