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Москвичка получила срок за попытку вербовки в Сирию

18:35
  • пятница
  • 30 июля 2021

Прокурор просил о шести годах заключения

Жительница Москвы 23-х лет Аниса Арабиева (ранее Анна Молчанова) приговорена вторым Западным окружным военным судом столицы к тюремному сроку. Ее признали виновной в вербовке террористов для отправки в Сирию.
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"Назначить ей наказание в виде трех лет колонии общего режима", - приводит ТАСС текст приговора.

Суд также постановил уничтожить изъятую у подсудимой религиозную литературу. Прокурор просил о шести годах заключения.

Уточняется, что Арабиева вербовала людей, чтобы они вступали в запрещенные на территории России организации "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

Так, подсудимая склонила к переезду на сирийскую территорию уроженку Чечни Зулихан Магомадову. Ту остановили сотрудники центра "Э" МВД.

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