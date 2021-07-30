Москвичка получила срок за попытку вербовки в Сирию

Прокурор просил о шести годах заключения

Жительница Москвы 23-х лет Аниса Арабиева (ранее Анна Молчанова) приговорена вторым Западным окружным военным судом столицы к тюремному сроку. Ее признали виновной в вербовке террористов для отправки в Сирию.

"Назначить ей наказание в виде трех лет колонии общего режима", - приводит ТАСС текст приговора.

Суд также постановил уничтожить изъятую у подсудимой религиозную литературу. Прокурор просил о шести годах заключения.

Уточняется, что Арабиева вербовала людей, чтобы они вступали в запрещенные на территории России организации "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

Так, подсудимая склонила к переезду на сирийскую территорию уроженку Чечни Зулихан Магомадову. Ту остановили сотрудники центра "Э" МВД.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram