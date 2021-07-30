При пожаре на комбинате в Ростовской области есть погибший

Несколько пострадавших госпитализированы

Минпромторг сообщил, что в результате возгорания на комбинате "Каменский" в Ростовской области погиб один человек. Всего ожоги получили семь человек.

"Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Семьям погибшего и пострадавших выплатят денежные компенсации.

В министерстве уточнили, что пожар произошел во время технологической операции, которая не предполагает нахождения людей в цеху. Комиссия Минпромторга выясняет обстоятельства ЧП.

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