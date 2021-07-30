Власти рассматривают идею временного запрета на экспорт бензина

Необходимо стабилизировать рынок

Вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам, что российское правительство рассматривает идею ввести ограничения на вывоз бензина из страны. Это может потребоваться для стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

"В принципе этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет и нам необходимо обеспечить в полном объеме внутренний рынок", - приводит слова Новака ТАСС.

Он уточнил, что на биржевых торгах давление на цены сохраняется. Накануне они выросли, но перед этим несколько дней падали.

"Надо рынок стабилизировать", - объяснил заместитель председателя правительства.

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