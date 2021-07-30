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Власти рассматривают идею временного запрета на экспорт бензина

19:21
  • пятница
  • 30 июля 2021

Необходимо стабилизировать рынок

Вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам, что российское правительство рассматривает идею ввести ограничения на вывоз бензина из страны. Это может потребоваться для стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
В России цены на бензин оказались одними из самых низких в Европе

"В принципе этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет и нам необходимо обеспечить в полном объеме внутренний рынок", - приводит слова Новака ТАСС.

Он уточнил, что на биржевых торгах давление на цены сохраняется. Накануне они выросли, но перед этим несколько дней падали.

"Надо рынок стабилизировать", - объяснил заместитель председателя правительства.

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