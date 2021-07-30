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На Украине утвердили стратегию внешней политики

19:51
  • пятница
  • 30 июля 2021

Киев хочет в ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Киеве утвердили стратегию внешнеполитической деятельности страны.
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Событие глава МИД назвал "историческим", ведь такой документ появился впервые за 30 лет.

Стратегия предполагает, что Украина должна быть "сильной и авторитетной европейской страной", стремиться в Евросоюз и НАТО, противостоять "агрессивной российской политике".

Кроме того, в документе отмечена нацеленность на продвижение украинского экспорта, обеспечение суверенитета и территориальной целостности, защиту прав и интересов граждан.

Стратегия, по словам Кулебы, насчитывает 254 страницы, передает ТАСС.

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