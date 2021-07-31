В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 4 тысяч человек

В столице отменён перчаточный режим

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 4 159 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 360 030.

В Москве на этой неделе отменили обязательный перчаточный режим. Власти заявили об улучшении эпидситуации, но напомнили гражданам, что носить маски и соблюдать социальную дистанцию по-прежнему необходимо.

По данным на 31 июля, в России диагноз COVID-19 поставлен 6 265 873 пациентам, умерли с начала пандемии 158 563 человека. В Москве больных зарегистрировано 1 506 126, в мире более 197 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4,2 миллиона человек.

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