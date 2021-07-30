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Безос потерял первое место в рейтинге самых богатых людей

19:59
  • пятница
  • 30 июля 2021

В топе - Бернар Арно

Основатель Amazon Джефф Безос на фоне удешевления акций компании на 7% перестал быть самым богатым человеком мира по версии рейтинга Forbes Real-Time. Отмечается, что состояние Безоса сократилось более чем на 14 миллиардов долларов, сейчас оно составляет 191,9 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

В лидеры Forbes Real-Time попал президент LVMH Бернар Арно. Его состояние оценивается в 194,2 миллиарда долларов. Третье место в топе занимает предприниматель Илон Маск.

20 июля Джефф Безос на корабле New Shepard поднялся на высоту 107 километров и провел в космосе 10 минут, несколько минут из которых экипаж корабля мог испытывать состояние невесомости.

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Джефф Безос
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