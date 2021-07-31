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В России заразились коронавирусом ещё 23807 человек

11:56
  • суббота
  • 31 июля 2021

Продолжается массовая вакцинация

За сутки в России зафиксировано 23 807 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 6 265 873 человека с COVID-19, умерло 158 563 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 3 514 больных, всего в столице 1 506 126 инфицированных, скончались 25 626 пациентов. 
Расслабляться рано: ситуация с коронавирусом в России

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

В России больше миллиона человек привились вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Препарат находится в гражданском обороте уже более девяти месяцев. К концу июля произведено четыре миллиона доз вакцины. Полный цикл вакцинации в России прошли более 20 миллионов человек.

 
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