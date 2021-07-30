Путин назначил Мединского главой комиссии по историческому просвещению

Комиссия будет вырабатывать единый подход к осуществлению исторического просвещения

Помощник президента России Владимир Мединский назначен председателем новосозданной комиссии по историческому просвещению. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Цель образования комиссии - обеспечение планомерного подхода к вопросу отстаивания связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности национальных интересов.

Среди задач комиссии указана, в частности, координация деятельности по выработке единого подхода к осуществлению исторического просвещения.

Кроме того, органу предстоит заниматься анализом деятельности иностранных структур, наносящей ущерб национальным интересам России в исторической сфере.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram