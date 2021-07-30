ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назначил Мединского главой комиссии по историческому просвещению

20:04
  • пятница
  • 30 июля 2021

Комиссия будет вырабатывать единый подход к осуществлению исторического просвещения

Помощник президента России Владимир Мединский назначен председателем новосозданной комиссии по историческому просвещению. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин оценил возможности российского флота

Цель образования комиссии - обеспечение планомерного подхода к вопросу отстаивания связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности национальных интересов.

Среди задач комиссии указана, в частности, координация деятельности по выработке единого подхода к осуществлению исторического просвещения.

Кроме того, органу предстоит заниматься анализом деятельности иностранных структур, наносящей ущерб национальным интересам России в исторической сфере.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин Владимир Мединский
Владимир Путин Владимир Мединский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.