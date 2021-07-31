Число заболевших коронавирусом в мире достигло 197 миллионов

Власти Болгарии признали ошибки при вакцинации

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 197 миллионов, скончались от осложнений болезни более 4,1 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил чуть менее двух миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 34,9 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 613 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 31,6 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 19,8 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 6,1 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Россия с примерно таким же числом заболевших.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

На этой неделе власти Болгарии признали ошибки в проведении кампании по вакцинации и заявили о 10 тысячах смертей из-за этого. Сейчас страна находится на последнем месте в Евросоюзе по доле привитого населения.

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