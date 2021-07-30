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ЕС начал готовить свою экономику к системным катастрофам

20:33
  • пятница
  • 30 июля 2021

Разработан специальный регламент повышения надежности объектов инфраструктуры

Еврокомиссия разработала специальный регламент по повышению надежности объектов энергетики и инфраструктуры Еврсооюза - в объединении готовятся к возможным системным природным катастрофам. Об этом пишет агентство Reuters.

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Предполагается финансирование из фонда устойчивого развития Евросоюза объемом 17,5 миллиарда евро.

Согласно новым требованиям, повышать следует защищенность транспортных магистралей, надежность автомобильных и железнодорожных мостов. Расширены, в частности, требования по разбросу температур, которые объекты должны выдерживать.

В целом же в ЕС хотят к 2050 году достичь нулевых углеродных выбросов. Для выполнения этой задачи потребуется не менее триллиона евро инвестиций.

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