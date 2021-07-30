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Рогозин пригласил Маска в Россию

20:59
  • пятница
  • 30 июля 2021

А вместе с ним - главу NASA Нельсона

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пригласил в Россию основателя SpaceX Илона Маска.
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"Я жду в гости. Пусть господин Маск приезжает, пусть приезжает глава NASA сенатор Нельсон", - сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что сам не может приехать в Соединенные Штаты, так как находится под санкциями.

По словам Рогозина, ранее глава NASA обещал приехать в Россию вместе с семьей. Прежде фигурировала информация о том, что встреча главы "Роскосмоса" с Нельсоном запланирована на осень.

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