Рогозин пригласил Маска в Россию

А вместе с ним - главу NASA Нельсона

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пригласил в Россию основателя SpaceX Илона Маска.

"Я жду в гости. Пусть господин Маск приезжает, пусть приезжает глава NASA сенатор Нельсон", - сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что сам не может приехать в Соединенные Штаты, так как находится под санкциями.

По словам Рогозина, ранее глава NASA обещал приехать в Россию вместе с семьей. Прежде фигурировала информация о том, что встреча главы "Роскосмоса" с Нельсоном запланирована на осень.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram