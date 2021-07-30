Зеленский поручил привести границы Украины "в боевое соответствие"

Совбез страны провел выездное заседание в Краматорске
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о выездном заседании Совбеза в Краматорске Донецкой области.
По его словам, в режиме "секретно" были рассмотрены вопросы реализации государственной политики в сфере защиты границы.
"Есть задача, которую поставил президент: в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы", - цитирует Данилова ТАСС.
Подробностей секретарь не привел.
Уточняется, что на заседании был заслушан доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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