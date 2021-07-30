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В Москве успешно завершилась проверка системы электронного голосования

21:34
  • пятница
  • 30 июля 2021

Участие приняли более 140 тысяч человек

Более 144 тысяч человек проверили готовность системы онлайн-голосования в столице. Испытание прошло без сбоев, сообщает московский общественный штаб по наблюдению за выборами.

Тестирование системы дистанционного электронного голосования стартовало в Москве 29 июля в 8 утра. В нем могли принять участие все совершеннолетие жители города, имеющие полную учетную запись на официальном сайте мэра столицы.

Для участников предлагалось два вопроса. Первый - про обязательную вакцинацию для отдельных профессиональных групп, второй - о приоритете города перед общественным транспортом или личным.

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