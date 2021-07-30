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Космонавты впервые зашли в модуль "Наука" на МКС

21:55
  • пятница
  • 30 июля 2021

Они выполнят контрольный осмотр отсеков

Как говорится в сообщении "Роскосмоса", находящиеся на борту Международной космической станции космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров впервые зашли в многоцелевой лабораторный модуль "Наука".
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"В соответствии с сегодняшним планом работ на борту многоцелевого лабораторного модуля космонавты Роскосмоса выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосферы", - уточняется в сообщении.

Модуль запустили с космодрома Байконур 21 июля. В четверг он пристыковался к МКС.

После стыковки двигатели модуля "Наука" непреднамеренно и начали работать, создав нештатную ситуацию. Генконструктор РКК "Энергия" объяснил, что произошло это из-за кратковременного сбоя в работе программного обеспечения.

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