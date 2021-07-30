США уволят более 180 служащих своих дипмиссий в России

В связи с запретом на найм россиян и граждан третьих стран

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что США уволят 182 служащих американских дипмиссий в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. Связано это с запретом на найм иностранных сотрудников.

"Эти досадные меры серьезно отразятся на работе наших миссий в США, что потенциально включает безопасность нашего персонала, а также возможности для дипломатических контактов с российскими властями", - приводит слова главы Госдепа РИА "Новости".

При этом Блинкен подчеркнул, что Вашингтон все еще рассчитывает выстроить с Москвой стабильные и предсказуемые отношения.

Ранее Россия внесла США в список недружественных государств. Это, в частности, означает запрет на найм на работу в дипмиссии россиян и граждан третьих стран.

Позднее в Москве уточнили, что готовы снять ограничения. Но лишь на взаимной основе.

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