ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США уволят более 180 служащих своих дипмиссий в России

22:18
  • пятница
  • 30 июля 2021

В связи с запретом на найм россиян и граждан третьих стран

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что США уволят 182 служащих американских дипмиссий в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. Связано это с запретом на найм иностранных сотрудников.
Кремль отказался считать США партнерами

"Эти досадные меры серьезно отразятся на работе наших миссий в США, что потенциально включает безопасность нашего персонала, а также возможности для дипломатических контактов с российскими властями", - приводит слова главы Госдепа РИА "Новости".

При этом Блинкен подчеркнул, что Вашингтон все еще рассчитывает выстроить с Москвой стабильные и предсказуемые отношения.

Ранее Россия внесла США в список недружественных государств. Это, в частности, означает запрет на найм на работу в дипмиссии россиян и граждан третьих стран.

Позднее в Москве уточнили, что готовы снять ограничения. Но лишь на взаимной основе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Здание посольства США в Москве
Здание посольства США в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.