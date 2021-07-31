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На МКС резко упало давление

10:42
  • суббота
  • 31 июля 2021

Утечка воздуха зафиксирована в российском модуле

В российском сегменте Международной космической станции упало давление. Утечка воздуха наблюдается в переходной камере модуля "Звезда". Об этом сообщил экипаж станции во время очередного сеанса связи с Центром управления полётами.
Известна причина нештатной ситуации с модулем "Наука" на МКС

Известно, что давление упало до 154 миллиметров. В сутки утечка воздуха составляет примерно 0,5 кубометра.

Ранее к МКС пристыковался модуль "Наука", после чего на нём незапланированно включились двигатели. Положение станции в пространстве изменилось, экипажу пришлось вручную проводить коррекцию с помощью двигателей модуля "Звезда".

Пока специалисты не могут назвать точную причину утечки воздуха. Не исключено, что она могла начаться из-за манёвров станции после стыковки с модулем "Наука". При этом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявляет, что утечка в модуле "Звезда" продолжается уже две недели и это прогнозируемый процесс. 

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