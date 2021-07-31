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Российских водителей предупредили об автоматическом лишении прав

10:18
  • суббота
  • 31 июля 2021

Врачи передадут информацию в ГИБДД

ГИБДД сможет лишать водителей прав дистанционно. С марта 2022 года врачи будут передавать в ведомство всю информацию об автомобилистах, а им самим не нужно будет предъявлять медсправки, необходимые для получения и продления водительских удостоверений.
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На основании полученных сведений Госавтоинспекция сможет сама приостанавливать действие водительских прав на время внеочередной проверки здоровья водителя, и, если диагноз подтвердится, его лишат удостоверения. Соответствующие поправки к закону "О безопасности дорожного движения" опубликованы на портале regulation.gov.ru.

Список болезней, при которых запрещено иметь водительские права, утверждён постановлением правительства №1604. В него входят, в частности, заболевания глаз с потерей зрения, алкоголизм и наркомания.

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