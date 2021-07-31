ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские саблистки вышли в финал Олимпиады

13:42
  • суббота
  • 31 июля 2021

Решающая схватка - с француженками

36 медалей завоевали российские спортсмены за неделю Олимпиады в Токио. Сегодня, 31 июля - восьмой день Игр. Наши спортсмены уже завоевали две медали в стрельбе из винтовки из трех положений с 50-ти метров. Серебро - у Юлии Зыковой, бронза - у Юлии Каримовой.
Финал Олимпиады в теннисном миксте будет российским

Еще одну награду в копилку сборной обеспечила команда саблисток в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой и Ольги Никитиной, они вышли в финал командного турнира. И сегодня же сразятся за золото с француженками, сообщает "ТВ Центр".

За третье место поборются российские дзюдоисты. На татами наша команда встретится со спортсменами из Израиля. Всего в этот день в Токио разыгрывают 21 комплект наград. Россияне выступают в десяти дисциплинах, в том числе, в триатлоне, плавании, прыжках на батуте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Софья Великая
Софья Великая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.