Российские саблистки вышли в финал Олимпиады

Решающая схватка - с француженками

36 медалей завоевали российские спортсмены за неделю Олимпиады в Токио. Сегодня, 31 июля - восьмой день Игр. Наши спортсмены уже завоевали две медали в стрельбе из винтовки из трех положений с 50-ти метров. Серебро - у Юлии Зыковой, бронза - у Юлии Каримовой.

Еще одну награду в копилку сборной обеспечила команда саблисток в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой и Ольги Никитиной, они вышли в финал командного турнира. И сегодня же сразятся за золото с француженками, сообщает "ТВ Центр".

За третье место поборются российские дзюдоисты. На татами наша команда встретится со спортсменами из Израиля. Всего в этот день в Токио разыгрывают 21 комплект наград. Россияне выступают в десяти дисциплинах, в том числе, в триатлоне, плавании, прыжках на батуте.

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