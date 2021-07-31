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Проценко развеял популярный миф о вакцинации

12:49
  • суббота
  • 31 июля 2021

Об этом много пишут и говорят

В российских регионах с напряжённой эпидобстановкой продлевают ограничения. Специалисты вновь напоминают о том, как важно соблюдать защитные меры. Но лучше всего - сделать прививку или ревакцинироваться.
Собянин попросил москвичей не откладывать вакцинацию

Российские препараты - надёжные, безопасные и эффективные, а самое главное изученные. Тем-же "Спутником V" уже привиты миллионы человек по всему миру. Гонка вакцин бессмысленна, уверяют специалисты, а вот их сочетание может принести колоссальную пользу, сообщает "ТВ Центр".

Минздрав аргентинской столицы, на основании проведённого исследования признал безопасной комбинацию российской, китайской и европейской вакцин. Побочных эффектов - минимум, зато иммунный ответ хороший. Мифы и домыслы развеял и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Я всей своей нормальной человеческой, не врачебной логикой не могу понять, как можно заразиться фрагментом вакцины. Люди идут против банальной логики. Полноценно вакцинированным можно считать человека, у которого прошло 14 дней после введения второго компонента. Но как раз после первой прививки люди склонны расслабляться, хотя иммунитет ещё не успел сформироваться.

В некоторых американских штатах поспешили сбросить маски - отменили их обязательное ношение. Итог – резкий всплеск заболеваемости. Количество госпитализаций побило пятимесячный рекорд. Страну стремительно захватает штамм дельта, специалисты сравнивают его с ветряной оспой, а президент Байден называет ситуацию пандемией непривитых.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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