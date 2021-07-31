ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Китай заподозрил утечку коронавируса из американской лаборатории

13:20
  • суббота
  • 31 июля 2021

Эта гипотеза озвучена влиятельным изданием КНР

Секретная американская лаборатория, вспышки пневмонии до начала распространения коронавируса и эксперименты с биооружием. Крупное китайское издание "Жэньминь жибао" заподозрило США в сокрытии фактов о происхождении коронавируса. Журналисты задались вопросом - почему в 2019 году перед началом пандемии власти Мэриленда закрыли исследовательский центр в Форт-Детрике. В этом районе было зарегистрировано множество случаев респираторных заболеваний.
Пекин потребовал расследовать версию утечки коронавируса из лабораторий США

Был ли Форт-Детрик истинной причиной распространения Covid-19 по планете? И не являлся ли он кузницей нового типа оружия массового поражения? Скелеты в шкафу крупнейшего американского военно-биологического центра продолжают будоражить мировую общественность. Новая волна подозрений к США по поводу лаборатории в Форте-Детрике поднялась в Китае после свежей публикации в газете "Жэньминь жибао".

Тем более, что сами американцы признавали, что проводили эксперименты с коронавирусом нового типа в Форте-Детрике. Об этом ещё в 2015 году писал влиятельный медицинский журнал Nature, сообщает "ТВ Центр".

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин думает, что американцы знали, что допустили какие-то утечки и решили прикрыть лабораторию, чтобы никто не смог приехать и проверить, чем они там занимались.

Этой же точки зрения придерживается и швейцарский учёный Дидье Питте. Он заявил, что нет прямых доказательств утечки SARS-CoV-2 из лаборатории в китайском Ухане, на чём настаивают американцы.  Первый случай распространения странного легочного заболевания был выявлен ещё в июле 2019 года именно в штате Мериленд, где располагается Форт-Детрик, а не в Китае.

Подробнее о новом расследовании китайских журналистов – в материале Артёма Широкова (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Биологическая лаборатория
Биологическая лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.