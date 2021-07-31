Китай заподозрил утечку коронавируса из американской лаборатории

Эта гипотеза озвучена влиятельным изданием КНР

Секретная американская лаборатория, вспышки пневмонии до начала распространения коронавируса и эксперименты с биооружием. Крупное китайское издание "Жэньминь жибао" заподозрило США в сокрытии фактов о происхождении коронавируса. Журналисты задались вопросом - почему в 2019 году перед началом пандемии власти Мэриленда закрыли исследовательский центр в Форт-Детрике. В этом районе было зарегистрировано множество случаев респираторных заболеваний.

Был ли Форт-Детрик истинной причиной распространения Covid-19 по планете? И не являлся ли он кузницей нового типа оружия массового поражения? Скелеты в шкафу крупнейшего американского военно-биологического центра продолжают будоражить мировую общественность. Новая волна подозрений к США по поводу лаборатории в Форте-Детрике поднялась в Китае после свежей публикации в газете "Жэньминь жибао".

Тем более, что сами американцы признавали, что проводили эксперименты с коронавирусом нового типа в Форте-Детрике. Об этом ещё в 2015 году писал влиятельный медицинский журнал Nature, сообщает "ТВ Центр".

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин думает, что американцы знали, что допустили какие-то утечки и решили прикрыть лабораторию, чтобы никто не смог приехать и проверить, чем они там занимались.

Этой же точки зрения придерживается и швейцарский учёный Дидье Питте. Он заявил, что нет прямых доказательств утечки SARS-CoV-2 из лаборатории в китайском Ухане, на чём настаивают американцы. Первый случай распространения странного легочного заболевания был выявлен ещё в июле 2019 года именно в штате Мериленд, где располагается Форт-Детрик, а не в Китае.

Подробнее о новом расследовании китайских журналистов – в материале Артёма Широкова (смотрите видео).

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