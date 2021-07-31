На турецких курортах продолжают гореть леса

Растёт число пострадавших

В Турции продолжается борьба с лесными пожарами. Одиннадцать крупных возгораний всё ещё не удалось локализовать. Президент Эрдоган объявил места возгораний зоной бедствия.

Сложная ситуация сохраняется в пяти провинциях, в том числе, в Анталье, Измире и Мугле. Но в целом обстановка постепенно улучшается. В Мармарисе и Бодруме эвакуированные ранее туристы вернулись в гостиницы и продолжают отдых. Отели принимают и новых гостей, в том числе, россиян. Как сообщили в нашей ассоциации туроператоров, случаи аннуляции путёвок единичны.

Леса в Турции горят с середины этой недели. Погибли уже четыре человека, двести пострадали. Россиян среди них нет. По предварительным данным, причиной пожаров стали жара, сильный ветер и грозы. Однако местные власти не исключают и версии поджогов, сообщает "ТВ Центр".

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