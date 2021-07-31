ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 250 палестинцев пострадали в стычках с израильской полицией

12:28
  • суббота
  • 31 июля 2021

Стражи порядка применили газ и резиновые пули

Более 250 палестинцев пострадали во время столкновений с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан. Самые масштабные беспорядки прошли в деревне Бейта недалеко от города Наблус, сообщает "ТВ Центр".
"Мы ищем лекарство": что ждет палестино-израильский конфликт после завершения обстрелов

Демонстранты начали забрасывать бойцов камнями. Те в ответ применили резиновые пули, шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Ежедневные стычки в окрестностях Наблуса продолжаются уже почти два месяца. В мае израильская сторона под защитой армии начала строительство небольшого поселения в этом районе. Палестинцы, в свою очередь, выступают против конфискации земель.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Столкновения в Израиле
Столкновения в Израиле
Столкновения в Израиле
Столкновения в Израиле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.