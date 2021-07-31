Более 250 палестинцев пострадали в стычках с израильской полицией

Стражи порядка применили газ и резиновые пули

Более 250 палестинцев пострадали во время столкновений с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан. Самые масштабные беспорядки прошли в деревне Бейта недалеко от города Наблус, сообщает "ТВ Центр".

Демонстранты начали забрасывать бойцов камнями. Те в ответ применили резиновые пули, шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Ежедневные стычки в окрестностях Наблуса продолжаются уже почти два месяца. В мае израильская сторона под защитой армии начала строительство небольшого поселения в этом районе. Палестинцы, в свою очередь, выступают против конфискации земель.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram