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Большинство москвичей поддержали обязательную вакцинацию депутатов

12:21
  • суббота
  • 31 июля 2021

Жители столицы приняли участие в тестовом голосовании перед выборами

Более 140 тысяч москвичей протестировали столичную электронную платформу для дистанционного голосования. Систему будут применять на сентябрьских выборах. В ходе теста жителям Москвы предложили ответить на несколько вопросов, в том числе, о транспортной инфраструктуре и мерах борьбы с коронавирусом, сообщает "ТВ Центр".
В Москве успешно завершилась проверка системы электронного голосования

Большинство высказались за обязательную вакцинацию депутатов, а также за развитие общественных видов транспорта. Система дистанционного голосования использует самые передовые технологии защиты, такие как ключи шифрования. После теста эксперты выяснили как можно сделать процедуру ещё удобнее.

"Обратимся в Центральную избирательную комиссию с просьбой пересмотреть порядок для подсчёта голосов, чтобы время от конца голосования и до объявления результата сократилось", - рассказал зампредседателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

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