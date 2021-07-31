Большинство москвичей поддержали обязательную вакцинацию депутатов

Жители столицы приняли участие в тестовом голосовании перед выборами

Более 140 тысяч москвичей протестировали столичную электронную платформу для дистанционного голосования. Систему будут применять на сентябрьских выборах. В ходе теста жителям Москвы предложили ответить на несколько вопросов, в том числе, о транспортной инфраструктуре и мерах борьбы с коронавирусом, сообщает "ТВ Центр".

Большинство высказались за обязательную вакцинацию депутатов, а также за развитие общественных видов транспорта. Система дистанционного голосования использует самые передовые технологии защиты, такие как ключи шифрования. После теста эксперты выяснили как можно сделать процедуру ещё удобнее.

"Обратимся в Центральную избирательную комиссию с просьбой пересмотреть порядок для подсчёта голосов, чтобы время от конца голосования и до объявления результата сократилось", - рассказал зампредседателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

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