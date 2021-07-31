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Как в триллере Хичкока: пьяные чайки атакуют британцев

14:06
  • суббота
  • 31 июля 2021

Птицы оккупировали Ливерпуль

В Великобритании агрессивные чайки нападают на людей. Все чаще жители Ливерпуля стали жаловаться, что пернатые атакуют взрослых и даже детей, наносят серьёзные раны. Центр города буквально оккупировали четыре тысячи чаек. Их гораздо больше, чем раньше. Особи необычно крупные по размеру, из-за чего местная пресса называет их монстрами.
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Они бьют клювами и наносят не только мелкие ссадины, но и более серьёзные раны. На днях три сильных удара по голове получил мужчина, который гулял с собакой, сообщает "ТВ Центр".

Птицы атакуют и детей, и взрослых. Охотятся за едой и жадно вырывают пищу из рук или бросаются без какой-либо причины. А ещё без стеснения грабят кухни. Тревогу бьёт бизнес, упала заполняемость уличных веранд кафе и ресторанов. Из-за угрозы внезапного нападения жители стараются лишний раз не выходить из дома. Как тут не вспомнить знаменитый триллер "Птицы" Хичкока.

Поведение чаек объяснили учёные. В этом году в Ливерпуле много летающих муравьёв, которых птицы едят. Насекомые выделяют особую кислоту, от неё пернатые пьянеют и становятся более агрессивными.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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