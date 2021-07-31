ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Токио обновлён суточный рекорд заражений коронавирусом

11:23
  • суббота
  • 31 июля 2021

Среди заболевших много молодёжи

В Токио за сутки зарегистрировано 4 058 случаев заражения коронавирусом. Это стало очередным максимумом с начала пандемии.
Япония вновь обновила суточный антирекорд по коронавирусу

Наибольшее число заражений наблюдается в последние дни среди молодёжи в возрасте от 20 до 30 лет. Пожилые болеют реже, сообщает ТАСС.

Власти связывают это с активным распространением дельта-штамма и проведением вакцинации среди пожилого населения. Правительство страны отказывается признавать возможную связь роста числа заболевших с Олимпиадой. В кабмине утверждают, что организаторы Игр приняли особые меры в связи с соревнованиями.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Жители Токио
Жители Токио
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.