В Токио обновлён суточный рекорд заражений коронавирусом

Среди заболевших много молодёжи

В Токио за сутки зарегистрировано 4 058 случаев заражения коронавирусом. Это стало очередным максимумом с начала пандемии.

Наибольшее число заражений наблюдается в последние дни среди молодёжи в возрасте от 20 до 30 лет. Пожилые болеют реже, сообщает ТАСС.

Власти связывают это с активным распространением дельта-штамма и проведением вакцинации среди пожилого населения. Правительство страны отказывается признавать возможную связь роста числа заболевших с Олимпиадой. В кабмине утверждают, что организаторы Игр приняли особые меры в связи с соревнованиями.

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