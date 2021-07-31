Российские теннисисты гарантировали себе три медали на Играх в Токио

Победители в миксте и мужском одиночном турнире определятся уже в воскресенье

В Токио завтра, утром 1 августа, пройдет полностью российский финал в миксте: на корте встретятся две российские пары – это Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев и Елена Веснина/Аслан Карацев.

Кроме этого, до финала в мужском одиночном турнире дошел российский теннисист Карен Хачанов. В воскресенье он поборется за золото с немцем Александром Зверевым. Начало матча запланировано на 10 часов утра по Москве. Трансляции проведут Первый канал и Матч ТВ. Бесплатный доступ есть и онлайн, например, на сайте olympics.1tv.ru.

Таким образом, сборная России по теннису уже сейчас гарантировала себе сразу три медали Олимпиады: золото и серебро в миксте и одну из главных медалей – в мужском одиночном турнире.

Ранее сегодня у сборной России по теннису сорвалась бронза в женском парном разряде. Елена Веснина и Вероника Кудерметова не смогли выиграть матч за третье место. В драматичной концовке с четырьмя матчболами девушки не смогли завершить встречу с бразильской парой в свою пользу.

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