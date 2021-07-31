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Россия перебрасывает в Турцию дополнительные силы для тушения лесных пожаров

15:00
  • суббота
  • 31 июля 2021

Об этом договорились президенты двух стран

Чрезвычайную ситуацию в Турции обсудили по телефону Владимир Путин и президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны отметили важность обоюдного взаимодействия для борьбы с природными пожарами.
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Глава нашего государства подтвердил, что Москва продолжит предоставлять Анкаре всестороннюю помощь. Эрдоган тепло поблагодарил Путина за поддержку, сообщает "ТВ Центр".

После беседы лидеров двух стран стало известно, что Россия направит в Турцию дополнительно пять самолётов и три вертолёта для тушения природных пожаров.

 

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