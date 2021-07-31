Россия перебрасывает в Турцию дополнительные силы для тушения лесных пожаров

Об этом договорились президенты двух стран

Чрезвычайную ситуацию в Турции обсудили по телефону Владимир Путин и президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны отметили важность обоюдного взаимодействия для борьбы с природными пожарами.

Глава нашего государства подтвердил, что Москва продолжит предоставлять Анкаре всестороннюю помощь. Эрдоган тепло поблагодарил Путина за поддержку, сообщает "ТВ Центр".

После беседы лидеров двух стран стало известно, что Россия направит в Турцию дополнительно пять самолётов и три вертолёта для тушения природных пожаров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram