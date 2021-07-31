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В Сирии восстанавливают инфраструктуру на освобождённых территориях

16:36
  • суббота
  • 31 июля 2021

В стране есть проблемы с водой

В сирийской зоне деэскалации Идлиб террористы больше 30 раз нанесли удары по населённым пунктам. По данным российского Центра по примирению, атакам подверглись провинции Алеппо, Хама и Латакия.
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Но, несмотря на частые обстрелы, продолжается восстановление инфраструктуры. Возведены водонапорные станции, которые обеспечивают водой более 20 тысяч жителей.

Несколько водонапорных станций спрятаны в ущельях или наоборот располагаются на вершинах и помогают качать воду. Война почти не затронула горные районы, разрушений здесь нет. Потому задача на сегодня - не столько восстановление, сколько строительство новой современной гидросистемы.

Подробности – в репортаже Павла Прокопенко из Сирии (смотрите видео).

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