В Москве возводят храм в честь Святителя Николая Мирликийского

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На северо-западе Москвы в районе Щукино возводят храм в честь Святителя Николая Мирликийского. Площадку осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Церковь, рассчитанная на четыреста прихожан, строится по индивидуальному проекту в белокаменном новгородском стиле, сообщает "ТВ Центр".

Также возводится приходской дом. Уже полностью завершён первый этаж. Благоустроена и прилегающая к храму территория.

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