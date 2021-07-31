Всё моложе и моложе: стильная Пугачёва в галстуке удивила поклонников

Примадонна выглядит великолепно
Алла Пугачева прогулялась в стильном брючном костюме. Видео разместила у себя в соцсети её дочь Кристина Орбакайте.
В комментариях – восторженные оценки пользователей. Они осыпали Примадонну комплиментами и отметили, что 72-летняя певица находится в прекрасной форме.
Пугачёва, действительно, на стиле: белая рубашка, галстук, шляпа и солнцезащитные очки. Ну прямо, как настоящая англичанка.
Как всегда, превосходна!
Огонь! Вот с кого нужно пример брать.
Всё моложе и моложе.
Сколько жизни и энергии в её глазах.
Просто мега-бомба!
Кристина Орбакайте поблагодарила фанатов мамы за их комплименты.
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