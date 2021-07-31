Всё моложе и моложе: стильная Пугачёва в галстуке удивила поклонников

Примадонна выглядит великолепно

Алла Пугачева прогулялась в стильном брючном костюме. Видео разместила у себя в соцсети её дочь Кристина Орбакайте.

В комментариях – восторженные оценки пользователей. Они осыпали Примадонну комплиментами и отметили, что 72-летняя певица находится в прекрасной форме.

Пугачёва, действительно, на стиле: белая рубашка, галстук, шляпа и солнцезащитные очки. Ну прямо, как настоящая англичанка.

Как всегда, превосходна! Огонь! Вот с кого нужно пример брать. Всё моложе и моложе. Сколько жизни и энергии в её глазах. Просто мега-бомба!

Кристина Орбакайте поблагодарила фанатов мамы за их комплименты.

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