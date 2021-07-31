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Всё моложе и моложе: стильная Пугачёва в галстуке удивила поклонников

20:02
  • суббота
  • 31 июля 2021

Примадонна выглядит великолепно

Алла Пугачева прогулялась в стильном брючном костюме. Видео разместила у себя в соцсети её дочь Кристина Орбакайте.
Поклонники Пугачёвой устроили митинг у стен её замка

В комментариях – восторженные оценки пользователей. Они осыпали Примадонну комплиментами и отметили, что 72-летняя певица находится в прекрасной форме.

Пугачёва, действительно, на стиле: белая рубашка, галстук, шляпа и солнцезащитные очки. Ну прямо, как настоящая англичанка.

Как всегда, превосходна!

Огонь! Вот с кого нужно пример брать.

Всё моложе и моложе.

Сколько жизни и энергии в её глазах.

Просто мега-бомба!

Кристина Орбакайте поблагодарила фанатов мамы за их комплименты.

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