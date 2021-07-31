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Дмитрий Саблин: Продолжаем защищать права жителей Новой Москвы на качественную и доступную социнфраструктуру

14:50
  • суббота
  • 31 июля 2021

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин заявил о важности строительства социальных объектов на территории Троицкого и Новомосковских округов Москвы. Парламентарий выступил на заседании круглого стола на тему "Эффективное развитие социальной инфраструктуры", посвященное проектированию, строительству и введению объектов образования, здравоохранения и спорта.
Дмитрий Саблин: нужно защитить приоритет социнфраструктуры не только в Москве, но в России

"Самое важное для нас сейчас, конечно, - школы. Важно сдать их к 1 сентября, чтобы дети, особенно первоклашки, пошли в свои новые школы именно 1 сентября, а не 2 или 15 сентября, потому что этот день они запоминают на всю жизнь", - отметил Саблин.

На круглом столе обсуждалось строительство более 50 социальных объектов. Депутат указал на необходимость выработки особого подхода к строящимся и сдающимся объектам.

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