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Светлана Разворотнева: ТПУ “Печатники” изменит жизнь трёх районов города

15:20
  • суббота
  • 31 июля 2021

В столице активно развивается транспортная инфраструктура

Открытие ТПУ “Печатники” положительно скажется на транспортной доступности юго-востока столицы. Об этом заявила советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева. Она выразила уверенность в том, что скоро транспортная инфраструктура столицы превзойдет инфраструктуру лучших городов мира.
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Разворотнева отметила, что московский транспорт обслуживает пассажиров на высочайшем уровне, учитывает все современные требования и даже опережает их.

"Важно, чтобы с появлением крупных транспортно-пересадочных узлов и новых маршрутов развивалась и та инфраструктура, о которой особенно беспокоятся жители столицы: парковочные места, места для занятий спортом, зоны отдыха", - сказала Разворотнева.

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