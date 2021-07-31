Светлана Разворотнева: ТПУ “Печатники” изменит жизнь трёх районов города

В столице активно развивается транспортная инфраструктура

Открытие ТПУ “Печатники” положительно скажется на транспортной доступности юго-востока столицы. Об этом заявила советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева. Она выразила уверенность в том, что скоро транспортная инфраструктура столицы превзойдет инфраструктуру лучших городов мира.

Разворотнева отметила, что московский транспорт обслуживает пассажиров на высочайшем уровне, учитывает все современные требования и даже опережает их.

"Важно, чтобы с появлением крупных транспортно-пересадочных узлов и новых маршрутов развивалась и та инфраструктура, о которой особенно беспокоятся жители столицы: парковочные места, места для занятий спортом, зоны отдыха", - сказала Разворотнева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram