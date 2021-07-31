Евгений Нифантьев: Никакая вакцина не может дать стопроцентных гарантий, что человек не заболеет

Но она защитит от тяжёлого течения болезни

Ни одна из существующих вакцин от коронавируса не может дать стопроцентных гарантий, что человек не заболеет. Об этом заявил член Общественной палаты, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

По его словам, вакцины гарантируют, что при заражении человек останется жив, а течение болезни не будет тяжёлым. Это также подтверждает статистика лечебных учреждений: очень малая часть пациентов больниц не сделали прививку.

Сам Нифантьев дважды болел коронавирусом. "Такого никому не пожелаешь. Эти две недели ты не понимаешь, выкарабкаешься или нет. И я абсолютно убеждён в том, что единственный способ побороть эту болезнь – как можно большему числу людей сделать прививку", - отметил специалист.

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