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Евгений Нифантьев: Никакая вакцина не может дать стопроцентных гарантий, что человек не заболеет

16:00
  • суббота
  • 31 июля 2021

Но она защитит от тяжёлого течения болезни

Ни одна из существующих вакцин от коронавируса не может дать стопроцентных гарантий, что человек не заболеет. Об этом заявил член Общественной палаты, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.
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По его словам, вакцины гарантируют, что при заражении человек останется жив, а течение болезни не будет тяжёлым. Это также подтверждает статистика лечебных учреждений: очень малая часть пациентов больниц не сделали прививку.

Сам Нифантьев дважды болел коронавирусом. "Такого никому не пожелаешь. Эти две недели ты не понимаешь, выкарабкаешься или нет. И я абсолютно убеждён в том, что единственный способ побороть эту болезнь – как можно большему числу людей сделать прививку", - отметил специалист.

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