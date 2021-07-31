Качество школьного питания должны контролировать медработники - академик Румянцев

Еда должна быть здоровой и вкусной

За школьной едой должен быть жёсткий контроль со стороны государства, родителей и медицинских работников. Об этом заявил академик РАН Александр Румянцев. По его словам, еда, которую предлагают в детских садах и школах, должна быть вкусной и готовиться из высококачественных продуктов.

Особое внимание академик акцентировал на контроле за школьными завтраками и обедами со стороны медицинских работников. "Медицинским сестрам в детских садах и школах необходимо следить за тем, чтобы продукты были высокого качества, соблюдались санитарно-гигиенические условия приготовления и потребления, а дети с аллергическими реакциями и непереносимостью получали бы питание по индивидуальной схеме", — сказал Румянцев.

Во время обсуждения темы здорового питания на онлайн-стриме "Влияние качества питания на здоровье дошкольников и школьников" было отмечено, что в школьных буфетах не должны продаваться сладкие газированные напитки, фастфуд и продукты с повышенным содержанием соли.

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