Российские саблистки завоевали золото в Токио

Россия - на четвёртом месте в командном зачёте

37 медалей завоевали российские спортсмены за неделю Олимпиады в Токио. Сегодня, 31 июля - восьмой день игр. Олимпийское золото завоевали наши саблистки. В финальном поединке командного первенства россиянки победили француженок.

Сразу две награды наши выиграли в стрельбе из винтовки из трёх положений с 50 метров. Серебро - у Юлии Зыковой, бронза - у Юлии Каримовой, а пловчиха Мария Полякова успешно выступила в полуфинале соревнований по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина, сообщает "ТВ Центр". Всего в этот день в Токио разыгрывают 21 комплект наград. Россияне выступают в десяти дисциплинах.

31 июля прямым рейсом из Токио в Москву вернулись наши золотые и серебряные медалисты: женская сборная по фехтованию на рапирах, мужчины-шпажисты и девушки-гребцы. В аэропорту Шереметьево их встретили десятки болельщиков с плакатами, цветами и флагами.

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