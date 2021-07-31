Захарова преподала урок истории французским дипломатам

Она напомнила им с событиях 90-летней давности

На Смоленской площади жёстко отреагировали на недавние заявления французского МИДа о неонацистских группировках на Украине. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова назвала абсурдными выводы европейских коллег.

"Детей приобщают к человеконенавистнической братоубийственной идеологии, а французские чиновники говорят, что в целом, это в порядке вещей: все в Европе так делают", - написала Захарова в Telegram.

Недавно на Украине побывали французские сенаторы. Там им, в частности, показали, как под присмотром сторонников ультраправой идеологии украинских детей учат собирать автомат и призывают ехать убивать на Донбасс.

Некоторые сенаторы возмутились этим фактом и обратились в свой МИД. В дипведомстве им ответили, что неонацистские группировки на Украине есть, но их популярность не превышает среднюю по Европе.

Захарова напомнила французским дипломатам, назвав их "знатоками истории", что в одной из европейских стран в 30-х годах XX века один человек пришёл к власти самым что ни на есть демократическим путём, а потом завоевал пол-Франции.

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