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Порошенко вступил в заочную полемику с Путиным

19:25
  • суббота
  • 31 июля 2021

Экс-президент Украины сделал спорные заявления

Экс-президент Украины Петр Порошенко решил вступить в заочную полемику с российским лидером Владимиром Путиным. Он ответил на его недавнюю статью о единстве русских и украинцев.
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По словам Порошенко, у его народа нет проблем с собственной идентичностью. "Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ", - сказал Порошенко в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

Он также сделал достаточно спорное утверждение о том, что украинцы обладают собственным историческим опытом, языком и политической культурой, а также чувством причастности к европейской цивилизации.

В этом месяце Владимир Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". По мнению президента, подлинный суверенитет Украины возможен только в партнёрстве с Россией.

Отношения Москвы и Киева испортились после событий на Майдане. На их фоне в 2014 году Крым воссоединился с Россией после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за это. Возвращение Крыма в состав России вызвало жёсткую неприязнь со стороны новой украинской власти и введению международных санкций против Москвы.

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