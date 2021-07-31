В Хабаровском крае разбился Су-35

Пилоту удалось катапультироваться

В Хабаровском крае потерпел крушение самолёт Су-35. Он упал в Охотское море после отказа двигателя во время учебного полёта.

Военные сообщают, что лётчику удалось катапультироваться. Он жив, его уже нашла поисковая группа и доставила на аэродром базирования.

Расследование лётного происшествия проводит комиссия Восточного военного округа, сообщает ТАСС.

Су-35 - сверхманёвренный многофункциональный истребитель поколения 4++, он может развивать скорость до двух с половиной тысяч километров в час.

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