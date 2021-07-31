Сделано заявление о судьбе МКС

У станции заканчивается технический ресурс

Россия планирует отказаться от использования МКС к 2028 году. Об этом заявили в "Роскосмосе". Там одобрили планы создания новой орбитальной станции.

Российские конструкторы полагают, что из-за старения значительной части оборудования на МКС его эксплуатация после 2024 года создаст дополнительные риски.

Для того, чтобы остаться в космосе, Россия разместит пилотируемый космический комплекс на низкой околоземной орбите. Параллельно с этим будет разработан сценарий завершения эксплуатации МКС.

31 июля стало известно, что на станции резко падает давление. Утечка выявлена в российском модуле "Звезда". Это произошло после стыковки с МКС модуля "Наука", но в "Роскосмосе" заявили, что эти события не связаны между собой.

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