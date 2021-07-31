Борис Джонсон станет отцом в седьмой раз

Пара ждет ребенка к Рождеству

57-летний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его 33-летняя супруга Кэрри ждут появления еще одного ребенка.

Ожидается, что малыш появится на свет к Рождеству, пишет газета The​​​​​​​ Sun со ссылкой на закрытый аккаунт Кэрри в Instagram. Жена главы британского правительства призналась, что в начале этого года у нее случился выкидыш.

"Я чувствую, что мне невероятно повезло вновь забеременеть, но я также очень сильно нервничала", - сообщила Джонсон.

В апреле 2020 года у пары родился сын Уилфред. В мае Борис Джонсон и Кэрри поженились на тайной церемонии в условиях коронавирусных ограничений.

От первого брака с юристом Мариной Уилер у премьер-министра есть четверо взрослых детей. Кроме того, СМИ известно о внебрачной дочери от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторым данным, еще об одном внебрачном ребенке. Сам Джонсон никогда не называл точное число своих детей и всегда уклонялся от ответа на данный вопрос.

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