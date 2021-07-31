Новак Джокович отказался бороться за бронзу на Олимпиаде

Медаль автоматически досталась соперникам

Первая ракетка мира Новак Джокович снялся с матча за бронзу в миксте на Олимпийских играх в Токио.

Причина – полученные ранее травмы. Однако спортсмен не жалеет о своем приезде на Олимпиаду и надеется выступить на US Open.

"Совершенно не жалею о том, что приехал на Олимпиаду. Я считаю, что в жизни не бывает случайных совпадений, все происходит не зря. У меня было несколько душераздирающих поражений на Олимпийских играх и крупных турнирах, и я знаю, что эти поражения обычно делали меня сильнее", - приводит слова Джоковича сербский журналист.

Теннисист должен был сыграть в паре с соотечественницей Ниной Стоянович. В связи со снятием бронзовая награда без борьбы досталась дуэту Эшли Барти / Джон Пирс из Австралии.

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