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Скончался автор песни "Носики-курносики" Борис Емельянов

19:37
  • суббота
  • 31 июля 2021

Композитору было 80 лет

Советский и российский композитор Борис Емельянов умер в возрасте 80 лет.

Музыкант скончался 27 июля от последствий коронавируса, рассказала "Российской газете" его дочь Наталья. Прощание с Емеляновым прошло в субботу, 31 июля, в траурном зале Николо-Архангельского кладбища Москвы. Его похоронят недалеко от могилы певицы Жанны Фриске.

Особую известность Емельянову принесла песня "Носики-курносики" в исполнении Валентины Толкуновой. Кроме того, его песни исполняли Михаил Боярский ("Сяду в скорый поезд"), Сергей Беликов ("Снится мне деревня"), Вахтанг Кикабидзе ("Подбитая птица", "У моря"), Ирина Понаровская ("Рябиновые бусы") и другие, передает РИА Новости.

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