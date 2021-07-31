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Около сотни россиян эвакуированы в безопасное место из-за пожаров в Турции

19:55
  • суббота
  • 31 июля 2021

Туристов разместят в других отелях

Порядка 100 российских туристов, отдыхающих в турецком Бодруме, временно разместили в других отелях из-за лесных пожаров.
Турция в огне: число погибших и пострадавших растет

Об этом агентству ТАСС сообщили в российском Генконсульстве в Анталье. Туристов организовано вывозят из города на морском транспорте. Их обеспечат всем необходимым.

"Во избежание возможных жертв и пострадавших властями города проводится превентивная эвакуация жителей и туристов. Она проходит организованно, без паники", - сообщили в диппредставительстве.  

Ранее 27 районов Антальи эвакуировали из-за лесных пожаров. Всего огнем охвачены 42 района региона, локализованы 57 из 71 очагов пожара. По предварительным данным, обширные пожары спровоцировала сильная жара.

31 июля турецкие пожары обсудили по телефону президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Россия направит в Турцию дополнительно пять самолетов и три вертолета для тушения природных пожаров.

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