В России выявлено менее 23 тысяч новых случаев коронавируса

В стране распространяется штамм "Дельта"

За сутки в России зафиксировано 22 804 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 6 288 677 человек с COVID-19, умерло 159 352 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 484 больных, всего в столице 1 508 610 инфицированных, скончались 25 704 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

На новый штамм "Дельта" в России приходится более 95% новых случаев заражения. В связи с этим в центре "Вектор" признали, что мутации коронавируса ненамного снижают эффективность вакцин.

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