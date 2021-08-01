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Московские врачи вылечили ещё 3475 больных COVID-19

12:06
  • воскресенье
  • 01 августа 2021

В павильонах "Здоровая Москва" можно снова пройти диспансеризацию

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 3 475 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 363 505.
В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 4 тысяч человек

В августе павильоны "Здоровая Москва", которые переводили под работу исключительно для вакцинации, снова начнут принимать желающих пройти диспансеризацию. В первую очередь проверить своё здоровье смогут москвичи, переболевшие коронавирусом.

По данным на 1 августа, в России диагноз COVID-19 поставлен 6 288 677 пациентам, умерли с начала пандемии 159 352 человека. В Москве больных зарегистрировано 1 508 610, в мире более 197 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4,1 миллиона человек.

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