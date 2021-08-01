Преемник Меркель угрожает России новыми санкциями

Армин Лашет сделал провокационное заявление

Кандидат в канцлеры ФРГ пригрозил России санкциями по "Северному потоку-2". Ещё не заняв руководящую должность Армин Лашет начал негативно высказываться в адрес России.

"Если Россия снова совершит агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и выступит за карательные меры в Европейском Союзе. Таким образом мы гарантируем, что Россия не сможет использовать трубопровод в качестве геополитического оружия", - приводит слова политика издание Welt.

Наблюдатели отмечают, что риторика, поддерживающая строительство газопровода, звучавшая ранее в Германии, постепенно сменяется на негативную. Не исключено, что это делается под давлением Вашингтона.

Газопровод "Северный поток - 2" должен был заработать в декабре 2019 года, но из-за первого пакета американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. К июлю 2021 года Вашингтон ввёл несколько пакетов санкций, нацеленных на остановку проекта. В Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен, несмотря на экономическое давление. Датой окончания строительства сейчас называют декабрь 2021 года.

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