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Россияне накопили долгов и штрафов почти на 2 триллиона рублей

10:27
  • воскресенье
  • 01 августа 2021

7 миллионов человек не смогут выехать из страны

Миллионы россиян не могут выехать из страны из-за долгов и неоплаченных штрафов. Коллекторы назвали число невыездных – более семи миллионов человек. Их совокупные долги составляют 1,7 триллиона рублей. В 2020 году из-за долгов за рубеж не смогли выехать намного меньше граждан - 3,8 миллиона. 
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"Потенциально невыездных граждан, то есть тех, у кого имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей, зафиксировано порядка 7,2 миллиона человек. Таким образом, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну", - рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

Коллекторы рекомендуют всем, кто собирается выезжать из России на отдых, лечение или в командировку, за две недели до поездки проверить на сайте ФССП, есть ли их имя в базе исполнительных производств.

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