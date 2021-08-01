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Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский

09:59
  • воскресенье
  • 01 августа 2021

Ему был 91 год

Скончался бывший декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. Ему был 91 год.

Причина смерти Засурского не сообщается. Информации о дате и месте прощания с бывшим деканом журфака пока нет.

Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Работал деканом факультета журналистики МГУ имени Ломоносова с 1965 года. В 2007 году стал президентом факультета.

На смерть Засурского отреагировал журналист газеты "Коммерсантъ" Андрей Колесников. Случившееся он назвал личной трагедией.

"Про такого и можно сказать уверенно: великий. И так больно, потому что ощущение огромной личной потери. Как будто кусок тебя отрезали. Твоей юности, да и жизни", - написал Колесников в фейсбуке.

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Ясен Засурский
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